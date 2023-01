24 Ore Daytona | dopo 6h | Acura #10 avanti | difficoltà per BMW

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023)detta il passole prime sei ore della Rolex 24 at2023, primo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Filipe Albuquerque/Ricky Taylor/Louis Delétraz/Brendon Harthley (Konica MinoltaARX-06 #10) comandano la graduatoria assoluta, mentre in GTD PRO è Aston Martin che sorride da Mercedes e Corvette. Le emozioni non sono mancate con una bellissima lotta al comando delle operazioni trae Cadillac. Shank Racing #60, vettura che è scattata dalla pole-position con il britannico Tom Blomqvist, ha tentato di scappare, una missione non riuscita in seguito a tre caution che hanno spezzato il ritmo. La squadra che ha vinto l’ultimo titolo in classe DPi, vetture che attualmente hanno ceduto il passo alle LMDh, ha dovuto vedersela con il ...