Zoe Kravitz svela le regole di bellezza apprese dai suoi genitori

Leggi su velvetmag

(Di sabato 28 gennaio 2023) Zoehato quanto è stato importante crescere con due role model come iLennye Lisa Bonet. Grazie a loro, ha fatto sue alcunedi. Essere figlia d’arte comporta incredibili vantaggi, ancor di più se si è figli di Lennye Lisa Bonet. Questa fortuna è toccata a Zoe, attrice sempre più lanciata nel mondo dello spettacolo come dimostra la sua ultima fatica da grande schermo in The Batman. Al fianco di Robert Pattinson, l’attrice ha ridato vita a Catwoman. Sul tappeto rosso, invece, Zoenegli ultimi anni ha affinato sempre più il suo stile. Zoe. Crediti: Ansa – VelvetMagE pare che parte delle sue chicche beauty risalgano ad ...