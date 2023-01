Zeman pronto a tornare ad allenare | ecco in quale squadra

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 28 gennaio 2023) Zdeneka rilanciarsi nel mondo del calcio: ha infatti di recente lanciato una frecciatina ad unaper un possibile accasamento sulla panchina. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Solo i giovanissimi non ricorderanno Zdenek, uno degli allenatori più abili mai visti nel calcio nostrano. Come dimenticare il Foggia dei Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.