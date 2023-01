Zelensky a Sanremo 2023 | Rula Jebreal | “Polemiche insensate”

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Furonoleche precedettero il mio monologo contro i femminicidi a2020; come quelle che oggi riguardano” a. E’ quanto afferma, per la quale “poter usare un palco così importante per parlare in difesa di chi subisce una violenza brutale è una delle cose belle della democrazia”. L'articolo proviene da Italia Sera.

(Adnkronos) - "Furono insensate le polemiche che precedettero il mio monologo contro i femminicidi a Sanremo 2020; come quelle che oggi riguardano Zelensky" a Sanremo 2023. E' quanto afferma Rula ...Una faglia percorre la politica italiana: è quella che si è venuta a creare con l’annuncio di Zelensky a Sanremo nella serata finale ...