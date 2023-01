(Di sabato 28 gennaio 2023) Il presidente ucraino sarà ospite della serata finale con un breve videomessaggio. Ma questa scelta ha scatenato. Il ministro leghista dice: “Speriamo che il Festival rimanga della canzone italiana e non altro”. Calenda: “Errore combinare evento musicale con messaggio del leader di un Paese in guerra”. Vauro: "Scelta squallida". Di Battista: “È una buffonata, si parli di Palestina”. Petizione di un gruppo di intellettuali contro la presenza di: firmano Freccero, Cardini, Moni Ovadia

Carlo Calenda, perché è contrario alla presenza di"Temo che si rivelerà un boomerang". Non è un'occasione unica per comunicare con un pubblico più ampio "Sì, sì, questo è il pro. Ma per lanciare un messaggio il contesto conta. E ...Carletti: "Sfogo prematuro", intervento disarà a fine gara nella serata finale del Festival Chiara Ferragni: "Il mio compenso adevoluto alla lotta contro la violenza sulle ...

Zelensky a Sanremo accende il dibattito politico. Contrari Conte e Calenda Il Sole 24 ORE

Da Salvini a Freccero, no a Zelensky a Sanremo Agenzia ANSA

Zelensky a Sanremo 2023, reazioni e polemiche: le posizioni da Salvini a Conte Sky Tg24

Sanremo 2023, "no a Zelensky": 40mila firme per petizione Byoblu in poche ore Adnkronos

Zelensky a Sanremo, l’esperto di televisione Simonelli: “Una scemenza che possa sensibilizzare… Il Fatto Quotidiano

Per cui si discute con accanimento se sia opportuno o no far intervenire Zelensky con un video di un paio di minuti al festival di Sanremo, tra una canzonetta e l'altra. Coloro che detestano la ...Nel dibattito che si è acceso sull'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella serata finale del Festival di Sanremo non ...