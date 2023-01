Zaniolo - Roma | rottura totale Ora il club pensa ad una punizione | multa o esclusione dalla rosa

(Di sabato 28 gennaio 2023) La sensazione è che ora non ci sia più il tempo di rimettere i buoi nella stalla. Perché la decisione presa da Nicolódi rifiutare il Bournemouth - pronto a garantirgli un ingaggio da 4,5 ...

Perché la decisione presa da Nicolódi rifiutare il Bournemouth - pronto a garantirgli un ingaggio da 4,5 milioni - negando di fatto allala possibilità di incassare 30 milioni più bonus ...Hakim Ziyech resta una suggestione per la, bloccata e spenta però dalla permanenza di Nicolòsempre più concreta. Il marocchino del Chelsea è in uscita dai Blues, è un nome che piace da tempo ai giallorossi e verosimilmente ...

Sembra non esserci un attimo di pace in casa Roma. I Friedkin sono infatti alle prese con la questione Zaniolo che ha rifiutato l'offerta del Bournemouth e per il quale ora ci saranno provvedimenti.Il rifiuto di Nicolò Zaniolo ha provocato l’ira dei Friedkin Nicolò Zaniolo nella giornata di oggi ha definitivamente rifiutato la proposta del Bournemouth. Gli inglesi hanno offerto… Leggi ...