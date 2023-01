Zaniolo-Roma | nuovi aggiornamenti | «Non è per soldi | aspetta il Milan»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 gennaio 2023)sul caso riguardante il fantasista giallorosso che ha detto di no al Bournemouth Tra Nicolòe laè rottura totale. Come confermato anche da Alfredo Pedullà, il giocatore ha detto no alla proposta del Bournemouth, che era pronto ad offrire 5.5 milioni più ulteriori incentivi al ragazzo. Il fantasista, però, non ne fa una questione di: il progetto inglese non gli piace, preferiscere il. E intanto Tiago Pinto è sempre più furioso. L'articolo proviene da Calcio News 24.