Zaniolo | no al Bournemouth | linea durissima della Roma

I tifosi della Roma si scatenano contro Nicolò. L'attaccante giallorosso, che da due partite non vuole più giocare con la Roma e ha chiuso la porta al, è stato riempito di messaggi e commenti carichi di delusione sul suo ...... è ormai caos totale tra tra la Roma e Nicolò. Il club giallorosso è infatti furibondo per il rifiuto all'offerta del. Adesso si fa avanti ...

Zaniolo chiama la Roma: "Non vado al Bournemouth". È caos, in arrivo provvedimenti La Gazzetta dello Sport

Roma, Zaniolo dice "no" al Bournemouth: rischia di ritrovarsi ai margini della rosa - Sportmediaset Sport Mediaset

Zaniolo - La convulsa giornata di ieri, i motivi del no al Bournemouth e le possibili conseguenze Voce Giallo Rossa

Zaniolo, no definitivo al Bournemouth. Roma furiosa! Tutti i dettagli e cosa succederà ora Corriere dello Sport

Zaniolo, scontro totale con la Roma: rifiutato il Bournemouth. Pronta una maxi-multa ilmessaggero.it

Il futuro di Zaniolo sembra destinato a essere giallorosso almeno fino ... non trova e sono questi i motivi che lo hanno convinto a declinare l'offerta del Bournemouth da 5,5 milioni di euro. Un ...Il Bournemouth ha presentato l’offerta a Zaniolo, restano tre giorni per trovare una soluzione al caso che agita la Roma. L’attaccante non sarà convocato oggi per la trasferta di Napoli e Mourinho, ...