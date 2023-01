WWE | Piani in vista per Uncle Howdy alla Royal Rumble

(Di sabato 28 gennaio 2023) Bray Wyatt ha fatto il suo ritorno a sorpresa al Premium Live Event Extreme Rules, rivelando al mondo la costruzione della sua fazione intitolata Wyatt 6. Da quel momento Wyatt non ha fatto altro che catturare l’attenzione dei fan grazie ai suoi promo.è stato molto presente nelle programmazioni settimanali, e ora sembrerebbero esserci dei grossiper lui indellaha fatto il suo debutto in un video molto criptico apparso nella puntata di SmackDown del 14 ottobre, nel momento in cui Wyatt era rientrato sul ring dopo 1 anno di assenza. Il video diè servito ad incuriosire e tormentare sia Bray Wyatt che i fan. Per diverse settimane, ...

... arrivando a far risparmiare fino a 40 euro sui rispettivi. Ma il nuovo PlayStation Plus ... i fan iscritti a Extra e Premium potranno scaricare anche2K22 .' Prima che lasciassi la, Stone Cold Steve Austin mi prese da parte e mi disse: 'Riceverai ... Per ottenerlo, ha affrontato mesi di audizioni andando sempre più neialti della Disney mentre ...

Matt Cardona e Chelsea Green: i piani della WWE The Shield Of Wrestling

Aggiornamento dietro le quinte sui piani della WWE per Ronda ... Asiatica Film Mediale

WWE: Novità sui piani per Edge a poche ore dalla Royal Rumble Spazio Wrestling

WWE: La Royal Rumble maschile non sarà il main event, indizio riguardo il possibile ritorno di The Rock Zona Wrestling

Sami Zayn: per Triple H non sarà il volto della WWE The Shield Of Wrestling

Matt Cardona, precedentemente noto come Zack Ryder in WWE, ha lottato per guadagnare tempo televisivo e non è stato in grado di raggiungere il suo pieno potenziale all’interno dell’azienda. Alla fine ...Matt Cardona e Chelsea Green dovrebbero compiere il loro ritorno a WWE Royal Rumble 2023: ma quali sono per loro i piani