WWE | La Royal Rumble maschile non sarà il main event | indizio riguardo il possibile ritorno di The Rock?

Tra poche ore, esattamente nella notte italiana fra sabato 28 e domenica 29 gennaio, inizierà la 36esima edizione dellaRumble , uno degli eventi che ha scritto la leggenda della, World ...... il presente (Triple H) e il futuro (Batista e Randy Orton) assieme per mettere a ferro e fuoco lo show rosso dellae vincere tutti i titoli. Nel 2005 Batista vinse laRumble, eliminando ...

With the Royal Rumble taking place in San Antonio tomorrow, tonight's episode of WWE SmackDown was bound to add a few more names to the Men's and Women's Royal Rumble matches, and it did just that.As a leading man in Hollywood, Dwayne ‘The Rock’ Johnson is a busy man, and is likely too busy for tonight’s WWE Royal Rumble event. The Brahma Bull’s name has come up several times as a possible ...