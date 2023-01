WWE | Ci sarà spazio per dei talenti di NXT nella Royal Rumble? Possibile inversione di rotta con Triple H

(Di sabato 28 gennaio 2023) Questa notte è in programma WWE. Ad ospitare uno dei principali eventi dell’anno di Stamfordla città di San Antonio, Texas. Come di consueto, molta attesa per i dueMatch, maschile e femminile, che daranno al vincitore/vincitrice una title shot a WM 39. Diversi sono i nomi già annunciati per le due risse reali, ma rimangono ancora dei posti da occupare. Come sempre ci aspettano grosse sorprese. Inoltre, a differenza dello scorso anno, sembra non potersi escludere a priori la presenza di qualche star di NXT. Anche le star di NXT? Pare non possa escludersi la presenza di qualche star di NXT neiMatch in programma questa notte. Lo scorso anno nessuna star di NXT è stata ...

L'inizio è fissato per le 2 italiane (il kickoff comincerà come di consueto un'ora prima) e in Italiatrasmesso in esclusiva tv e streaming sulNetwork.... uno degli eventi che ha scritto la leggenda della, World Wrestling Entertainment (dal 2011 è solo, ma giusto per ricordarci per cosa stanno le iniziali). Un evento chepossibile seguire ...

Sami Zayn: per Triple H non sarà il volto della WWE The Shield Of Wrestling

L'Hall of Famer della WWE afferma che Sami Zayn è The "La ... Asiatica Film Mediale

Theodore Long: "Sami Zayn Sarà una grande star. Omos vincerà il ... World Wrestling

WWE: La Royal Rumble maschile non sarà il main event, indizio riguardo il possibile ritorno di The Rock Zona Wrestling