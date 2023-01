WWE | Charlotte Flair difenderà il suo Women’s Championship settimana prossima a Smackdown

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nell’ultima puntata diprima di Royal Rumble, svoltasi stanotte,ha dichiarato di voler difendere nuovamente il suoe, per ordine di Adam Pearce, l’incontro avverrà, nella primissima puntata dello show blu di febbraio. L’idea, in chiave storyline, è venuta proprio alla figlia del leggendario due volte WWE Hall of Famer Ric, che ha voluto concedere un’ulteriore “title shot” a Sonya Deville, che dunque avrà nuovamente una chance per divenire campionessa diper la prima volta. Ricordiamo, invece, che persi tratta del sedicesimo regno da campionessa in WWE, dopo aver vinto due volte l’NXT ...

Il 2 volteHall of Famer e 16 volte campione del mondo ha disputato ieri sera il suo ultimo match in ... marito della figlia. I loro avversari Jay Lethal e un altro Hall of Famer, Jeff ...Laha poi annunciato cheFlair ha riportato un infortunio al braccio e che dovrà restare per un tempo ancora indecifrato fuori dalle scene. Madcap Moss batte Happy Da alleati ad ...

Charlotte Flair non è preoccupata della possibile vendita della WWE Tuttowrestling

WWE: Ric Flair propone un segmento con John Cena e Charlotte ... World Wrestling

Charlotte Flair si apre sul lavoro con Babyface su WWE SmackDown Asiatica Film Mediale

Charlotte Flair e la sua clamorosa streak di 10 anni in WWE The Shield Of Wrestling

WWE: Charlotte Flair vuole battere il record del padre Zona Wrestling

WWE’s annual 30-superstar extravaganza the Royal Rumble is back TONIGHT! Who will be victorious in the over-the-top-rope bouts and go through to WrestleMania 39 in Los Angeles And according ...Buon sabato a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti a quel momento dell'anno nel quale si torna un po' bambini. Si torna, o si diventa di nuovo, a seconda di come la si voglia dire, Mark, perché c ...