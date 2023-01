WWE | Brock Lesnar prenderà parte alla Royal Rumble! Annientato Lashley come monito per tutti

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 28 gennaio 2023) Se già l’interesse o hype, per dirla in termini anglofoni, era elevato per laRumble che vedrà il rientro di Cody Rhodes, dopo la puntata di stanotte di SmackDown è sicuramente aumentato e qualcuno probabilmente avrà cambiato il proprio pronostico.è pronto a sbaragliare ancora una volta altri 29 avversari e stanotte ha mandato un messaggioconcorrenza, in particolare al rivale Bobby. “Ci si vede domani!” Questa notte a SmackDown c’è stata una piccola invasione di atleti di altri roster, il primo a prendere la via del ring è stato il campione americano Austin Theory che si è vantato della conferma del titolo a Raw is XXX e ha detto che vincerà anche laRumble. Ad interromperlo ci hanno pensato i campioni di NXT del New Day, anche loro ...