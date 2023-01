Wta 250 Lione 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di sabato 28 gennaio 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di(cemento indoor), evento in programma da lunedì 30 a domenica 5 febbraio sui campi della cittadina francese. Caroline Garcia guida la pattuglia transalpina composta, tra le altre, anche da Alizè Cornet e dalle wild card Clara Burel e Kristina Mladenovic. Presente anche la spagnola Garbine Muguruza, ex campionessa Slam e numero uno del mondo alla ricerca della migliore condizione per tornare protagonista in questa nuova stagione. PROGRAMMA E COPERTURA TV Riflettori puntati pure sulla cinese Shai Zhang, sulla russa Anastasia Potapova e sulla croata Petra Martic, giocatrici mai da sottovalutare a questi livelli. Per l’Italia al via c’è Jasmine Paolini, che in Francia proverà a rialzare la testa dopo un inizio anno tutt’altro che brillante ...