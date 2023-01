Whoopi Goldberg ci ricasca | una sua scureggia in diretta mette tutti in imbarazzo Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 28 gennaio 2023) Washington, 28 gen – L’età avanza, la linea non è più quella di una volta, ed ecco che può capitare di farla grossa. Eh sì, pare proprio checi siata, sparando una sonoradurante la trasmissione The View, noto talkshow in onda sull’emittente americana Abc. Il rumore molesto, ovviamente, è stato fragoroso e ha messo in evidentele altre partecipanti alla discussione, tra sorrisini e stupore. Non è la prima volta che a The View si assiste a tali scivoloni, e c’è da scomre che non sarà neanche l’ultima.in? In studio si sta parlando dei documenti riservati ritrovati a casa di Mike Pence, vicepresidente degli Stati Uniti durante il ...