Weekend sugli sci | gli impianti aperti in Friuli Venezia Giulia

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tutto aperto sulle piste delper l’ultimo fine settimana di gennaio. Nevicate in quota e a valle, abbassamento delle temperature e innevamento artificiale per ottimizzare il manto delle piste hanno consentito a PromoTurismoFVG di preparare il demanio sciabile per il resto della stagione. Tutti glidunque a Piancavallo, Sella Nevea e Ravascletto/Zoncolan, così come a Sappada/Forni Avoltri, Sauris, dove oggi ha aperto la pista Zheile; a Tarvisio tra sabato e domenica riapriranno tutti i tracciati, a Forni di Sopra resteranno chiuse solo le piste Davost Sud e Cimacuta Bis. E, tra le novità, l’apertura di Pradibosco che inaugurerà la stagione domenica. Suggerendo di consultare sempre il sito InfoNeve (www.turismofvg.it/montagna/infoneve) per tutte le notizie in ...

