Weekend di pioggia e freddo | allerta per il maltempo in cinque regioni

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ultimodi gennaio ancora all'insegna dell'instabilità meteo. Le previsioni per sabato 28 e domenica 29 gennaio consegnano un quadro con. Soprattutto su alcune aree sono previste precipitazioni abbondanti...

... se non il numero di morti che la guerra incrementa ogni giorno di più, oltre alladi ... BuonMONDO Nuova perquisizione nel domicilio di Biden nel Delaware, rinvenuti altri documenti, ...Ovvero i due film da non perdere al cinema questo: A letto con Sartre di Samuel Benchetrit ... In una notte di, un uomo (Toni Servillo) fa salire a bordo di una vecchia Volvo station ...

Meteo, weekend del 28-29 gennaio con aria gelida e qualche pioggia METEO.IT

Meteo, previsione di pioggia e neve anche nel weekend, ecco dove MeteoGiuliacci

Un altro weekend di pioggia e freddo: le regioni con l'allerta per il maltempo Today.it

Meteo Francavilla al Mare: pioggia debole nel weekend iLMeteo.it

Meteo Costa smeralda: pioggia e schiarite nel weekend, Lunedì poco nuvoloso iLMeteo.it

Meteo Roma - 28/01/2023 10:17 - Proseguirà anche durante il weekend l'afflusso di correnti fredde dalle latitudini settentrionali verso il Mediterraneo centrale e l'Italia, ...Aria molto fredda dai Balcani continua a interessare l'Italia anche nel weekend del 28-29 gennaio: temperature sotto la norma. Le previsioni meteo ...