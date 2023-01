Wanda Nara e Keita Baldé | un audio conferma tutto L’incontro segreto | “Li ho visti insieme in una stanza a Dubai”

(Di sabato 28 gennaio 2023) La telenovelas argentina tra Mauro Icardi,e Simona Guatieri continua. Ci eravamo lasciati con un Icardi che accecato dalla gelosia scrive alla moglie di, suo ex compagno di squadra dicendole: “Continua a postare le foto di quando ti sei sposata, che lui invita”. Messaggi ai quali Simona Guatieri non ha risposto ma che, secondo quanto dichiarato dal giornalista spagnolo Jordi Martin, non precludono il fatto che lei abbia voluto verificare il tradimento. Pare, infatti, che la Guatieri, una volta appresa la notizia, abbia iniziato ad indagare personalmente. Un’ipotesi fatta sempre dallo stesso Martin che dichiara: “è vittima,, delle cattive intenzioni di ...

Continua la telenovela che vede come protagonisti Mauro Icardi e. Nel nuovo scandalo spunta un altro personaggio, Keita Balde , con il quale, secondo quanto raccontato dall'argentino, la donna lo avrebbe tradito. Icardi è stato contattato dal ...Più passano i giorni più la storia di tradimenti e ricatti, che vede protagonista, Mauro Icardi e Keita Balde , si arricchisce di dettagli e le notizie, che sono emerse nelle ultime ore, sembrano essere quelle più veritiere. Simona Guatieri, la moglie del calciatore ...

Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con Keita Baldé TGCOM

Caos in casa Icardi-Nara. Lui scrive alla moglie di Keita Baldé: «Corteggia Wanda su Instagram» L'Unione Sarda.it

Wanda Nara e Keita Baldé, c’è la conferma del flirt. L’incontro segreto: “Li ho visti… Il Fatto Quotidiano

Wanda Nara, l'infedeltà dell'ex lady Icardi in un dettaglio: il gossip Tuttosport

Bufera Wanda Nara: “Ha tradito Icardi con un ex Inter”. La furiosa replica di Mauro, sui social volano insulti! Corriere dello Sport

Chiunque ultimamente parla di lui e di sua moglie Wanda Nara e tenta ogni modo per far finire la coppia al centro del gossip. I due non riescono proprio a essere fuori dal mirino dei giornalisti, che ...Continua la telenovela che vede come protagonisti Mauro Icardi e Wanda Nara. Nel nuovo scandalo spunta un altro personaggio, Keita Balde ...