Voto anticipato La presidente Boluarte getta il Perù nel caos

(Di sabato 28 gennaio 2023) La contestatadel, Dina, annuncia di avere chiesto al Parlamento di anticipare le elezioni previste per aprile 2024 al dicembre 2023, mentre continuano le manifestazioni di protesta contro la sua leadership che hanno provocato decine di morti. "Nessuno ha alcun interesse a rimanere attaccato al potere, nessuno ha questo interesse. E io, Dina, non ho più interesse a rimanere alla presidenza. Se sono qui, è perché assumo la mia responsabilità costituzionale". "L'esecutivo ha proposto che queste elezioni siano anticipate all'aprile 2024. Progetto che il Parlamento ha votato la prima volta e stiamo aspettando il secondo. Ciò nonostante le proteste continuano, ci sono più blocchi stradali, c'è sempre più violenza", ha sottolineato, spiegando che l'esecutivo è pronto ...

In aula i voti favorevoli sono stati 45, 65 quelli contrari e due le astensioni. Le elezioni sono previste, al momento, nell'aprile 2024. La presidente Dina Boluarte aveva chiesto, ieri venerdì, di ...ROMA, 28 GEN - Il Parlamento peruviano in sessione plenaria ha bocciato l'ipotesi di anticipare le elezioni generali alla fine del 2023. (ANSA) ...