Volotea | voli da Cagliari per Barcellona | Atene e Brindisi

Leggi su lopinionista

(Di sabato 28 gennaio 2023)– Primavera 2023 con tre nuovi collegamentida e per l’aeroporto di. A partire dal 7 aprile partirà il volo internazionale per, mentre dal 27 maggio verranno attivate due nuove rotte per. Per la città catalana ci saranno 3 frequenze a settimana nei periodi di più intenso traffico ed è prevista un’offerta complessiva di oltre 30.200 posti, pari a 168. Le altre 2 tratte avranno entrambe frequenza bisettimanale, con un’offerta di oltre 14.000 posti e circa 80ciascuna. Infine, sempre dal 27 maggio, verrà ripristinato il collegamento dallo scalotano per Ancona, mentre dal 7 aprile sarà riattivata la tratta-Torino. Il vettore low cost da ...