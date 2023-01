Volley | SuperLega | Perugia surclassa Milano e prolunga l’imbattibilità | Leon e Herrera top scorer

(Di sabato 28 gennaio 2023)hatocon uno schiacciante 3-0 (25-19; 25-23; 25-21) nel match valido per la 17ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Ennesima prova di forza da parte dei Block Devils, che confermano la propria imbattibilità stagionale (30mo successo consecutivo considerando tutte le competizioni) e rafforzano il proprio primato in classifica generale (51 punti e 22 lunghezze di vantaggio su Modena, hanno già vinto la regular season con sei turni di anticipo). I ragazzi di coach Andrea Anastasi hanno faticato al Forum di Assago soltanto nella prima parte del secondo set, ma per il resto hanno messo il turbo e hanno soppiantato con disinvoltura la compagine meneghina, andata ko per la seconda volta consecutiva e settima in graduatoria (in piena lotta per ...

La cronaca di Allianz Milano - Sir Safety Susa Perugia 0 - 3 (19 - 25, 23 - 25, 21 - 25), match valido per la sesta giornata di ritorno della2022/2023 dimaschile. Al Mediolanum Forum arriva l'ennesima vittoria di una stagione fin qui perfetta per Giannelli e compagni, che proseguono la loro marcia da imbattuti in ...Tutto pronto per Allianz Milano - Sir Safety Susa Perugia , partita valevole per la sesta giornata di ritorno della regular season di2022/2023 dimaschile. I meneghini di Andrea Piazza, settimi in classifica con 23 punti, vanno a caccia della nona vittoria stagionale per guadagnare posizioni. Servirà però una ...

