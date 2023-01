Visita Bernini nel Sannio | Cataudo Fi | “Con Rubano il Sannio è di nuovo protagonista”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella qualità di capogruppo di Forza Italia in seno al Consiglio Provinciale e di vice commissario Provinciale del partito, mi preme ringraziare l’Onorevoleper l’attenzione che sta ponendo su ataviche problematiche della nostra Provincia in primis, il caos ed il disastro imperante della sanità Beneventana di cui, il Presidente De Luca ed i suoi accoliti politici beneventani,sono i maggiori responsabili. La presenza di ieri del Ministronella Città capoluogo ed in Provincia di Benevento, testimoniano e confermano che con l’Onorevoleil nostroha acquisito centralità, rappresentanza e rappresentatività a livello Nazionale e si conferma che l’elezione a Parlamentare non è finalizzata a scalate personali o familiari, come avvenuto nel recente ...