VIDEO Pattinaggio di figura | Guignard Fabbri vincono gli Europei! Riviviamo la free dance da sogno

(Di sabato 28 gennaio 2023) Charlenee Marcohanno conquistato la medaglia d’oro agli Europei 2023 didi. La nostra coppia di danza ha strabiliato sul ghiaccio di Espoo (Finlandia) e ha trionfato meritatamente. Gli azzurri hanno incrementato il vantaggio che avevano accumulato durante la rhythmnei confronti dei britannici Lilah Fear e Lewis Gibson, che hanno cercato il ribaltone nellama non sono riusciti a impensieriere i nostri portacolori. Charlenee Marcosono stati valutati con un bel 124.91 (69.05 per la parte tecnica, 55.85 per i loro components) e sono saliti sul gradino più alto del podio con il punteggio complessivo di 210.44, contro il 207.89 dei diretti avversari. L’Italia ha così ...