VIDEO Mikaela Shiffrin ne fa 85 nello slalom di Spindleruv Mlyn! Anita Gulli 14ma

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Cambia la sede, ma non il risultato finale. E’ semprea trionfare in questa edizione 2022-2023 della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L’americana, impegnatadiMlyn, in Repubblica Ceca, ha rispettato i pronostici e si è imposta con il crono complessivo di 1:33.85 a precedere la tedesca Lena Duerr di 0.60 e la svizzera Wendy Holdener di 1.31. Troppo forte la fuoriclasse statunitense che continua nell’aggiornamento dei dati statistici che la riguardano. Con questo score,è salita a quota 85 successi nel massimo circuito internazionale, prendendosi anche la soddisfazione di realizzare il miglior tempo della seconda manche, nonostante un rischio pazzesco sul ripido iniziale. Quinto successo stagionale tra i pali stretti per lei e il ...