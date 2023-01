VIDEO Mattia Casse è terzo nel superG sull’Olimpia delle Tofane! Vince Marco Odermatt

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Appuntamento sulle nevi di Cortina d’Ampezzo per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023. Penultima tappa prima dei Mondiali di Courchevel/Meribel e, dopo il fine-settimana dedicato alle ragazze, ricordando l’affermazione di Sofia Goggia, sulla mitica OlimpiaTofane si è tenuto il primo dei duedel weekend. Dopo aver dovuto saltare il gigante di Schladming per un problema al ginocchio, lo svizzeroè tornato in gara e ha fatto vedere le sue straordinarie qualità. L’elevetico ha saputo tenere botta agli assalti del norvegese Aleksander Aamdodt Kilde, precedendolo di 35 centesimi e aggiudicandosi la gara in Italia. Seconda piazza per il norvegese, dunque, mentre terza per uno strepitoso. Dopo i due terzi posti nelle discese in Val ...