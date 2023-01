“Viaggiavano a 100 km h” L' incidente di Fonte Nuova e i risultati dell' indagine

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 gennaio 2023) Uno schianto fatale. La procura di Tivoli ha disposto questa mattina l'autopsia sui cinque ragazzi morti nell'avvenuto all'alba di venerdì a, alle porte di Roma. L'esame si terrà presso l'Istituto di medicina legalea Sapienza e per gli esiti occorreranno alcuni giorni. I carabinieri, inoltre, hanno acquisito due video, gli unici noti alla Procura, e raccolto informazioni. «È il caso di ricordare che se qualcuno dovesse essere in possesso di immagini ovvero di informazioni utili per ricostruire la dinamica del sinistro avrebbe l'obbligo - si spiega in una notaa procura che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti - prima ancora che giuridico, morale di prendere contatti con i carabinieri che stanno procedendo o con la procura. Il ragazzo che è ...