Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 28 gennaio 2023)DEL 28 GENNAIOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE CON AUTOVETTURA RIBALTATA AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE, LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA; RIAPERTA ANCHE L’USCITA DI ORVIETO; CI SPOSTIAMO SULLA PROVINCIALE POLENSE, NEI PRESSI DELLA A24-TERAMO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 27 E’ CHIUSO IL TRATTO NEI PRESSI DI SAN VITTORINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ALTRI RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO, SONO PRESENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E SULLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA NEI PRESSI DELLA ...