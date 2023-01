Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 gennaio 2023)DEL 28 GENNAIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI VIAGGIA SULLA A1 FIRENZE-, A CAUSA DI UN INCIDENTE CON AUTOVETTURA RIBALTATA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE; CHIUSA L’USCITA DI ORVIETO, IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SU UNA CORSIA DI MARCIA; PER IL RESTO, CIRCONE REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral