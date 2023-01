Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 gennaio 2023)DEL 28 GENNAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA A1 DIRAMAZIONESUD, A PARTIRE DALLE 22.00 DI STASERA E FINO ALLE 8.00 DI DOMANI 29 GENNAIO SARA’ CHIUSO PER LAVORI IL CASELLO DI SAN CESAREO, IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAE IN ENTRATA PER QUELLO DIRETTO SULLA A1, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral