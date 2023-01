Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 gennaio 2023)DEL 28 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON CI SONO SEGNANID IR ILIEVO SULLA RETE VIARIA DOVE LA CIRCONE E’ NELLA NORMA, PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA A1 DIRAMAZIONESUD, A PARTIRE DALLE 22.00 DI STASERA E FINO ALLE 8.00 DI DOMANI 29 GENNAIO SARA’ CHIUSO PER LAVORI IL CASELLO DI SAN CESAREO IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAE IN ENTRATA PER QUELLO DIRETTO SULLA A1, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN ...