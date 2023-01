Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 gennaio 2023)DEL 28 GENNAIOORE 12.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA FLAMINIA E SALARIA IN INTERNA RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA DIREZIONE LATINA SULLA PRENESTINA CODE ALL’ALTEZZA DI COLLE MOPNFORTANI NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA SULLA CASSIA RICORDIAMO CHE ACONTINUA LA PEDONALIZZAZIONE DOMENICALE E FESTIVA DI VIA DEI FORI IMPERIALI. LA STRADA È TOTALMENTE CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE PRIVATO CON ALCUNE ECCEZIONI E IN VIA SPERIMENTALE, LA CHIUSURA VIENE EFFETTUATA ANCHE L’ULTIMO SABATO DEL MESE. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL ...