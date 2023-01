Verso le Regionali | il confronto tra Valentina Tugnoli FdI e Davide Casati PD

(Di sabato 28 gennaio 2023) Per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia si voterà domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Per prepararsi al voto, Bergamonews ha deciso di promuovere una serie di confronti tra i candidati. Venerdì 27 gennaio si sono confrontati sui temi:di Fratelli d’Italia edel Partito Democratico. Gli argomenti trattati sono stati Formazione e lavoro, famiglia e inverno demografico, ambiente e salute e, infine, trasporti e collegamenti con la provincia.

... che ne è proprietaria insieme Noc, contrattualmente la capacità di trasporto del gasdottol'... Sulle, Rocca e Fontana in testa nel Lazio e in Lombardia Gli italiani promuovono i primi ...... risultano infatti in servizio sulla rete ligure 38 nuovi elettrotreni- 5 complessi Jazz,...57, all'altezza del promontorio dell'Argentario abbandona la rotta per Savona e puntal'Isola ...

Verso le Regionali, il confronto tra Alberto Mazzoleni (FdI) e Gabriele Riva (PD) BergamoNews.it

Cicognolo verso le Regionali: incontro con Foggetti (FdI) CremonaOggi

Elezioni regionali: sondaggi, Pd e M5s verso la sconfitta Radio Colonna

Elezioni regionali: verso la presentazione della lista Fedriga TriestePrima

Elezioni regionali Lombardia, i sondaggi: Fontana in ampio vantaggio su Majorino e Moratti Sky Tg24

I primi cittadini di Laveno, Ranco, Ispra, Besozzo, Leggiuno e Monvalle esprimono tutte le loro perplessità. «E' stata fatta una scelta politica - dichiara il sindaco monvallese Oregioni - senza coinv ...Per oggi la Protezione civile ha diramato l’ordinaria criticità per le seguenti zone in quattro regioni: Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla) Calabria – Versante Jonico ...