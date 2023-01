Verso le Regionali | il confronto tra Alberto Mazzoleni FdI e Gabriele Riva PD

(Di sabato 28 gennaio 2023) Bergamo. Per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia si voterà domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Per prepararsi al voto, Bergamonews ha deciso di promuovere una serie di confronti tra i candidati. Venerdì 27 gennaio si sono confrontati(FdI) e(PD) sui temi: Province e sanità, quale il legame, quali le risorse e quali i problemi vissuti dai cittadini, soprattutto da quelli dei piccoli comuni, lontani dalla città (valli e bassa)? I due candidati hanno risposto anche alle domande in merito agli: Enti locali e politica regionale, quali le linee guida che li legano? Pianura e consumo di suolo: quale il futuro della nostra provincia? Sanità e trasporti, i due nodi centrali del fare politica in Regione Lombardia?

