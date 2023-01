Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | sabato 28 gennaio 2023

(Di sabato 28 gennaio 2023)del 28su Canale 528, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin28...

"L'arte moderna - prosegue Harold t'Kint de Roodenbeke - permette di diversificareinvestimenti ... èche buona parte degli artisti dei primi 50 e 60 anni del Novecento hanno quotazioni ...Trascatti pubblicati, spunta anche un video della 'iena' che, ironicamente, ripete la scena ... Dopo l'aborto spontaneo, di cui Bianca ha parlato anche a, lei stessa ha sempre dichiarato ...

“Verissimo”: gli ospiti di sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 21 gennaio 2023 TPI

"Verissimo": gli ospiti del doppio appuntamento del 28 e 29 gennaio 361 Magazine

"Verissimo", gli ospiti del weekend 28-29 gennaio TGCOM

“Verissimo”: gli ospiti di sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

A rendere intrigante la questione è però il fatto che gli sviluppatori non abbiano mai motivato espressamente questa scelta durante le interviste, non a caso sono nati diversi meme a riguardo ...Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo. Oggi, sabato 28 gennaio, dalle 16 Silvia Toffanin riapre le porte della sua casa su Canale 5 per accogliere i suoi ospiti. Tali ...