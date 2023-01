Inizia giovedì 2 febbraio 2023 , alle ore 19:30 , a Carinaro (Ce), presso, il corso di " Avvicinamento al Vino ", organizzato in collaborazione con l' Associazione Italiana Sommelier - Campania , con il sostegno del Gruppo Marican . Il Corso Il corso di "......ros, la trota e il salmone affumicato di, le aringhe di Garnvik, il miele delle api che vivono ...pasto a km zero viene servito subito dopo in un ex magazzino del cibo riadattato a 'home'...

Vega Restaurant, il 2 febbraio parte il corso di avvicinamento al vino ... Il Denaro

Geranium al primo posto della 50 Best Restaurant, lo chef: “Voglio diventi sempre più plant-based” Vegolosi.it

Vega Cultura, via alla kermesse con Polimeno Bottai: il 9 aprile ... Il Denaro

Il Natale light con le ricette di Marco Bianchi: la cassoeula vegan e il vitello tonnato di pane La Repubblica

A Roma est ha aperto una caffetteria ispirata alle tradizioni degli ... Secret Roma

Austin chefs represent three of the 20 semifinalists nominees for the James Beard award for best chef in Texas, the Beard Foundation announced.Artichokes from Vega Baja had a notable presence at Madrid Fusión, the International Gastronomy Congress, that was held in Madrid this week. La Joya de la Huerta is one of the products on display at ...