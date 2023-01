Variante Gryphon | perché non c’è da preoccuparsi? Gli studi

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’ennesima mutazione del coronavirus Sars Cov 2, la cosiddettaappunto, non preoccupa gli esperti. Il vero problema non è tanto la sua pericolosità ma la possibilità che si diffonda velocemente dopo il “liberi tutti” deciso dalle autorità cinesi qualche settimana fa. Una panoramica della situazione. La cosiddettaè l’ultima mutazione del coronavirus Sars Cov 2 ad aver attirato l’attenzione degliosi. In breve, si tratta di una forma ricombinata di due sottovarianti di Omicron 2: al momento, nulla fa pensare che sia più pericolosa, più aggressiva delle altre finora conosciute. Dunque, la maggioranza degli esperti conferma: l’andamento dell’epidemia sta seguendo il suo corso naturale. Mese dopo mese, anno dopo anno, il virus si va indebolendo sempre ...

... le cosiddette Variants of Interest (Voi) , come BA.2.75 (Centaurus), BQ.1, XBB (), e XBB.1. dove l'indagine di Iss e ministero della Salute stima una prevalenza di questapari al 100%......Blackburn si ritiene che la nuovaabbia raggiunto addirittura il 100% dei casi di Covid. Le altre varianti, invece, sembrano non preoccupare più: Omicron 5 al 7,2%, Kraken al 4,5% e...

Covid-19, cosa è la variante Gryphon Open

La variante Gryphon dilaga negli Usa. L'esperto: "Buca i vaccini ... Dire

Covid, dopo Gryphon è allerta per variante Kraken: in Usa boom di contagi Adnkronos

Covid Cina, variante Gryphon: sintomi e contagi Adnkronos

Allarme Gryphon, boom di contagi: perché la variante Covid fa paura QuiFinanza

L’ennesima mutazione del coronavirus Sars Cov 2, la cosiddetta variante Gryphon appunto, non preoccupa gli esperti ...Nei giorni scorsi sono stati individuati altri due casi in Lombardia, a Como e a Monza. Nessun allarmismo, però poichè «al momento non risultano evidenze correlabili ad una maggior severità della infe ...