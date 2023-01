Valentino Le Club Couture | Pierpaolo Piccioli guarda ai giovani per ridefinire il concetto di buon gusto | “Quando creo penso a loro Non possono permettersi l’Alta Moda ma colgono il messaggio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) “Isi sentono più vicini aldi quanto possa sembrare. Il fatto che non la possano comprare non vuol dire che non si sentano coinvolti e, allo stesso modo, il fatto che lasia acquistabile solo da una certa élite non è ciò che la rende interessante. È solo una conseguenza, una parte del processo, ma non significa che i capi debbano essere creati assecondando le esigenze di chi li compra. Anzi, ioproprio a quei ragazzi che non se lapermettere ma vedono le immagini, le pubblicità, e racquell’idea di libertà, di possibilità dell’impossibile che vi è impressa. È così che gli si dà l’opportunità di scoprire la propria unicità e cambiare la percezione del...