Usato come velina di Amadeus | Sgarbi infilza la Rai su Zelensky

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nel dibattito che si è acceso sull'intervento del presidente ucraino Volodymyrnella serata finale del Festival di Sanremo non poteva mancare la zampata di Vittorio. Il critico d'arte ribalta il tavolo e dà un consiglio al leader del paese invaso dalla Russia di Vladimir Putin. "farebbe bene a non partecipare al Festival di Sanremo per non essere utilizzatounada", è la stoccata del sottosegretario alla Cultura. Secondo quando affermato da Bruno Vespa a Domenica In, dove il conduttore di Porta a Porta ha annunciato a Mara Venier il videomessaggio sanremese, la richiesta sarebbe partita dae, tramite il giornalista, accolta da Rai e direttore artistico del Festival.trova del cinismo ...