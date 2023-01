Usa | Tyre Nichols? picchiato a morte da 5 poliziotti Le immagini choc allarmano Biden

(Di sabato 28 gennaio 2023) NEW YORK - «Cos'ho fatto? Cos'ho fatto?».è per terra, bersagliato da calci, manganellate, cazzotti, si ripara come può e continua a chiedere ai cinque...

Le autorità di Memphis, in Tennessee, hanno rilasciato le immagini del violentissimo pestaggio che ha portato alla morte dell'afroamericanoNichols, 29 anni. Il giovane era stato fermato da cinque poliziotti, che sono stati licenziati e ora sono accusati di omicidio. In questo filmato si è deciso di riprodurre solo una parte delle ...ROMA, 28 GENNichols, l'afroamericano di 29 anni pestato a morte da cinque agenti della polizia di Memphis inha atteso per 21 minuti l'arrivo di una ambulanza. E' quanto riporta la Cnn, che ha analizzato ...

Le autorità di Memphis hanno diffuso un video che mostra cinque agenti afroamericani che fermano e picchiano a morte Tyre Nichols, anche lui afroamericano. Il video di una bodycam mostra il 29/enne ...La vittima è Tyre Nichols, anche lui nero, fermato per eccesso di velocità. Le immagini hanno scatenato manifestazioni di protesta in numerose città americane, da Detroit a New York. Altre sono state ...