Usa | Tyre Nichols pestato a morte da agenti neri | il video choc scuote Memphis

"Per favore, protestate", ha ripetuto il patrigno di, "ma protestate pacificamente". Poi è intervenuta anche la madre: "Non ho visto il video, mi hanno detto che è orribile: per favore, non ...Il presidente Joe Biden ha parlato con la signora RowVaughn Wells e Rodney Wells, rispettivamente madre e patrigno diNichols, il giovane afroamericano morto all'inizio di gennaio dopo essere stato picchiato al momento dell'arresto da 5 agenti. Secondo la Casa Bianca, Biden ha espresso le sue condoglianze e ha ...

Roma, 28 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale dopo che sono stati resi pubblici ...Ancora una volta gli Stati Uniti sono scossi per le violenze della polizia sugli afroamericani. Questa volta si tratta di cinque poliziotti di Memphis che ai primi di gennaio hanno pestato a morte un ...