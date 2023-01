Usa | sparatoria a Los Angeles | 3 morti e 4 feriti

Tre persone sono state uccise ed altre quattro sono rimaste ferite in unaa Los Angeles. Lo riferisce la Cnn citando il dipartimento locale dei pompieri. Si tratta della quartadi massa in California in questo mese. L'episodio e' accaduto nella notte a Beverly Crest, un esclusivo quartiere. Le tre persone uccise erano in un'auto, le quattro ferite erano fuori dal ...Tre persone sono state uccise ed altre quattro sono rimaste ferite in unaa Los Angeles. Lo riferisce la Cnn citando il dipartimento locale dei pompieri. Si tratta della quartadi massa in California in questo mese. IN AGGIORNAMENTO

L'episodio è accaduto nella notte a Beverly Crest, un esclusivo quartiere della città. Le tre persone uccise erano in un'auto, le quattro ferite erano fuori dal veicolo ed ora sono ricoverate in condi ...Gerusalemme sotto attacco. Un palestinese ha aperto il fuoco, in pieno shabbat, sulla gente davanti a una sinagoga nel rione di Neve Yaacov a prevalenza ortodossa, lasciando a terra almeno 7 morti e u ...