Usa | pestato a morte da agenti neri | il video choc scuote Memphis

Le autorità di Memphis hanno diffuso il video che mostra i cinque agenti afroamericani che fermano e picchiano a morte Tyre Nichols , anche lui afroamericano. Le immagini sono registrate da una ...... Tennessee, dove il figlio di sua moglie Tyre Nichols è morto lo scorso 10 gennaio e per il cui omicidio sono ora incriminati cinque poliziotti accusati di averloa morte. " Vogliamo pace ", ...

Proteste sono scoppiate in numerose città degli Stati Uniti a seguito della diffusione dei video sull'uccisione di Tyre Nichols da parte di cinque agenti della polizia a Memphis.Sono stati pubblicati i video dell’arresto di Tyre Nichols, 29 anni, l’afroamericano morto il 10 gennaio in ospedale per le conseguenze dell’aggressione brutale di cinque poliziotti, “black" come lui.