Usa in rivolta | pestato a morte dalla polizia Il video-choc che fa tremare anche Biden

(Di sabato 28 gennaio 2023) "Protestate, ma pacificamente". Il caso di Tyre Nichols, giovane afroamericano ucciso da 5 poliziotti a Memphis,loro afroamericani, ha sconvolto gli Stati Uniti e costretto il presidente Joea invocare la calma. Dopo alcune manifestazioni in strada, è arrivata la prima proteste eclatante: entrambe le corsie del ponte I-55, un'importante autostrada di Memphis, è stata bloccata da numerosi manifestanti. Troppo crudo e brutale il, diffuso dalle autorità, in cui si assiste in diretta all'agonia del ragazzo morto all'inizio di gennaio. "Smetteranno di uccidere persone nella nostra città", hanno urlato nei megafoni i manifestanti, nessuno dei quali è stato arrestato dalle forze dell'ordine. "Smetteranno di uccidere i nostri fratelli e sorelle in questa città. Quando verranno, resteremo fermi, canteremo ancora il nome di ...