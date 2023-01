Usa | Biden | Indignato da orribile video pestaggio afroamericano

Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale dopo che sono stati resi pubblici i filmati dell'aggressione del 29enne afroamericano da parte della polizia di Memphis, nel Tennessee. Tyre Nichols è ...Il portavoce del Cremlino Peskov: 'ha la chiave per porre fine al conflitto, ma non vuole farlo' La Corea del Nord: 'Con i tank a Kiev, glioltrepassano la linea rossa'. Bruxelles: 'Mai così tanti crimini di guerra nella ...

Usa, Tyre Nichols picchiato a morte da 5 poliziotti. Le immagini choc allarmano Biden ilmessaggero.it

Usa, Biden: "Repubblicani minacciano di far andare America in default" Adnkronos

Biden: economia Usa in forte crescita RaiNews

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo l'attacco con arma da fuoco ...NEW YORK - «Cos'ho fatto Cos'ho fatto». Tyre Nichols è per terra, bersagliato da calci, manganellate, cazzotti, si ripara come può e continua a chiedere ai ...