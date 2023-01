Uomini e Donne | Federica Aversano ha trovato l’amore accanto ad un ex volto del programma?

(Di sabato 28 gennaio 2023)hadopo la sua seconda esperienza a? La giovane corteggiatrice, poi tronista, non hal’uomo della sua vita come sperava. Ha deciso di lasciare la corte di Maria De Filippi dopo essersi accorta di non aver conosciuto la persona giusta. Al momento,ha ammesso per il magazine ufficiale della redazione di aver intrapreso una conoscenza molto interessante. Quando l’intervistatore chiede se potrebbero essere rose, e in questo caso fiorire, lanon ha esitato a rispondere in maniera affermativa. Nonostante in molti pensassero che il nuovo flirt della tronista non appartenesse al mondo dello spettacolo, la diretta interessata ha voluto smentire. Ha raccontato infatti che ...

Federica Aversano dopo aver abbandonato il dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi senza scegliere nessuno, si è raccontata ai microfoni diMagazine. La ragazza presto comincerà a fare un nuovo lavoro, cioè quello di hostess a bordo, dato che ha annunciato: 'Mi troverete sui treni dell'alta velocità. Tra qualche giorno mi ...

LA LETTERA Lo stile perfetto, le regole per essere sempre eleganti, ecco come dimostrare 10 anni di meno, giovani e belle con un clic... E che strazio. Non c’è scampo. Se sei ...tra le donne passa il turno l’unica azzurra iscritta, Caterina Ganz, mentre tra gli uomini su cinque italiani al via ce la fa solo Federico Pellegrino. Tra le donne a svettare è la norvegese Kristine ...