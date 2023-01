Uomini e Donne | ex corteggiatrice già mamma di due bambini aspetta due gemelli | l’annuncio!

(Di sabato 28 gennaio 2023) Un’exdiha annunciato di essere in dolce attesa. E’ Ester Glam, scesa nel parterre del dating show durante la stagione 2017/2018 per Paolo Crivellin e che decise successivamente di abbandonare il programma quando si rese conto di non poter essere la sua scelta. L’ex tronista, infatti, preferiva Angela Caloisi, con la quale ha lasciatodando il via ad una storia d’amore che prosegue tutt’ora. La 26enne romana, conclusa l’esperienza televisiva, tornò a frequentare il suo ex fidanzato Mattia Cecchetti, ma la loro relazione naufragò poco dopo. Si è poi legata allo chef Luca Baldacci, con il quale, nel 2019, ha avuto il suo primogenito Gabriele e, nel 2021, dopo aver avuto un’aborto spontaneo, l’influencer ha accolto il secondo figlio Brando. All’epoca, Ester ...

News per Beatrice Valli . L'ex volto di, incinta per la quarta volta , aggiorna i follower sul suo stato di salute. 'Per ora il collo dell'utero sta bene, è tutto nella norma , i valori anche' dice nelle stue stories Bea che,...

