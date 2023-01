Uno sciocco raro Medvedev insulta Crosetto e l' Italia

(Di sabato 28 gennaio 2023) In un post su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, ha definito "uno" il ministro della Difesano Guido Crosetto

Nel Giorno della Memoria, piomba sulla guerra l'incubo dei campi di detenzione. A lanciare l'allarme è il premier polacco, secondo il quale "Putin sta costruendo nuovi campi a est". Su Facebook il ...In un post su Telegram, il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, aduso ad attacchi scomposti e insulti ai leader occidentali, ha definito "raro" il ministro della Difesa. "Non ...

Armi Ucraina, Medvedev contro Crosetto: "Uno sciocco raro" Adnkronos

Ucraina, Medvedev attacca Crosetto, uno sciocco raro Agenzia ANSA

Ucraina, Medvedev attacca Crosetto: "Armi a Kiev per evitare la Terza guerra mondiale Il ministro è uno sciocco raro" TGCOM

"Uno sciocco raro". Medvedev attacca Crosetto (e l'Italia) ilGiornale.it

Italia e Francia hanno ordinato 700 missili per il sistema di difesa aerea Samp/T - Dmitri Medvedev: "Crosetto Uno sciocco con un'istruzione superiore incompleta" - Dmitri Medvedev: "Crosetto Uno sciocco con un'istruzione superiore incompleta" RaiNews

In un post su Telegram, il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, non nuovo ad attacchi scomposti diretti ai leader occidentali, ha definito "uno sciocco raro" il ministro della Difesa ...Dmitri Medvedev attacca Guido Crosetto definendolo "uno sciocco raro". Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo scrive infatti su Telegram: "Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di pot ...