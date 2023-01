Una notte con i senzatetto della Stazione Termini

Leggi su agi

(Di sabato 28 gennaio 2023) AGI - Pietro è polacco e vive in via Giolitti sotto ai porticida tanto tempo, alcuni anni ormai, ha una sedia a rotelle, dei cartoni e alcune buste dalle quali non si separa quasi mai. Questa è tutta la sua vita. “Non ci ha mai voluto chiedere niente, non si è mai avvicinato come fanno gli altri”, racconta all'AGI Roberta Corrias, volontaria dei City Angels, una delle associazioni impegnate all'assistenza dei bisognosi che vivono nei dintornipiù grandeferroviariacapitale. Ieri Pietro ha superato la sua diffidenza si è avvicinato ai volontari con la caratteristica pettorina di colore rosso ed ha chiesto loro solo un paio di pantaloni. I volontari hanno segnato la taglia e nel giro di un'ora sono riusciti a consegnargli il capo ...