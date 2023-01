Una mostra a Milano per il centenario della nascita di Italo Calvino | Maria Stuarda a Torino | Il piccolo principe a Roma | Arte Fiera 2023 a Bologna e Set Up a Venezia

Nel 2018 il MEIS " Museo dell'Ebraismo Italiano e della Shoah gli ha dedicatogrande'Il giardino che non c'è' ispirata a 'Il giardino dei Finzi Contini' di Giorgio Bassani. Non c'è nel ...tesi smontata completamente dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Alesci , che ha ... Soddisfatto della sentenza, ma allo stesso tempo amareggiato sil'architetto Carusone: "Non ...

Inaugurata all'infopoint Euregio di Innsbruck una mostra interattiva sulle valanghe Ufficio Stampa

«Carrara revolution»: nuovo allestimento, un ingresso a gravità zero e una mostra-rivelazione L'Eco di Bergamo

Una mostra collettiva sugli alberi a Faenza il Resto del Carlino

Una mostra di libri per immergersi nella Vienna cosmopolita di inizio Novecento Linkiesta.it

Giornata della memoria:la mostra a museo della shoah di Roma “L’inferno nazista. I campi della morte di Belzec ... Famiglia Cristiana

«Confrontando il dipinto di Giovan Paolo Lomazzo di una testa di donna grottesca derivante da un disegno di Leonardo a Chatworth, con le teste del trittico di Francis Bacon del Sainsbury Center di ...Nell'Infopoint dell'Euregio a Innsbruck, inaugurata una mostra interattiva permanente che i primi cinque anni del bollettino sulle valanghe dell'Euregio In occasione del suo quinto anniversario, il Bo ...