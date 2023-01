Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 28 gennaio 2023) “Ad oggi, numerosi paesi hanno confermato ufficialmente il loro accordo”, ha detto il diplomatico senza specificare i tempi di consegna L’invierà 321all’. Lo ha dichiarato l’dia Parigi, Vadym Omelchenko, nel corso di una intervista alla Bfm affiliata alla Cnn e alle televisioni francesi. “Ad oggi, numerosi paesi hanno confermato ufficialmente il loro accordo per la consegna di 321pesanti all’”, ha detto il diplomatico senza specificare quali Paesi hanno raggiunto l’accordo, né i tempi di consegna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione